Fábio entra em campo e chega à marca importante pelo Fluminense

Rio - Fábio completou 100 jogos com a camisa do Fluminense. O goleiro alcançou a marca nesta segunda-feira, 24, ao entrar em campo na partida contra o Coritiba, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. Por meio das redes sociais, o Tricolor homenageou o arqueiro.

"100 VEZES FÁBIO! Escalado para a partida desta noite, o nosso camisa 1 chega à marca de 100 jogos com a Armadura Tricolor! É uma honra, Fábio!", escreveu o Fluminense.

100 VEZES FÁBIO! Escalado para a partida desta noite, o nosso camisa 1 chega à marca de 100 jogos com a Armadura Tricolor!



É uma honra, Fábio! pic.twitter.com/kxb5dNYpAl — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 24, 2023

Para celebrar o feito, a camisa do jogo desta segunda-feira do goleiro tem um detalhe especial na manga. Confira abaixo:

Camisa especial com a marca do jogo! pic.twitter.com/ICyI0KGaYF — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 24, 2023

"Sinto muita gratidão por fazer parte da história desse gigante que é o Fluminense. Estou completando uma marca importante e agradeço a Deus pela saúde que me dá e pela oportunidade de treinar todos os dias. Por poder me aprimorar junto com a preparação e com os demais goleiros que fazem parte desse processo para que a gente possa cada um fazer o seu melhor e ajudar o Fluminense", disse Fábio, ao site oficial do clube, antes do jogo.