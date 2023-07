Gabriel Pirani escreve mensagem de despedida do Fluminense: 'Foi um período curto, porém incrível'

Rio - Nesta segunda-feira, 24, Gabriel Pirani se despediu do Fluminense. Por meio de uma mensagem publicada nas redes sociais, o meio-campista celebrou o período em que esteve no Tricolor e agradeceu ao clube por "tudo que fez" em sua vida. Ele também avisou que o Flu ganhou mais um torcedor.

"Foi um período curto, porém incrível. Aqui pude ser campeão pela primeira vez em minha carreira profissional. Vocês ganharam mais um torcedor para o Tricolor! Muito obrigado por tudo que fez em minha vida, Fluminense", escreveu o jogador.

Gabriel Pirani foi contratado por empréstimo de uma temporada junto ao Santos. O jogador, de 20 anos, disputou 24 jogos com a camisa do Fluminense e marcou dois gols - um deles foi o que deu o título da Taça Guanabara ao Tricolor, em clássico com o Flamengo.

Recentemente, o DC United fez uma proposta pelo meio-campista. Pirani, então, manifestou o desejo de jogar pelo time dos Estados Unidos, e o Fluminense o liberou para que ele pudesse ser negociado pelo Santos. Apesar da saída antes do término do acordo, o Tricolor tem direito a percentual de vitrine na negociação.