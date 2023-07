Fluminense perde para o Coritiba e desperdiça a chance de entrar no G4 do Brasileirão

Paraná - O Fluminense poderia ter entrado no G4 do Campeonato Brasileiro nesta segunda, 24, mas desperdiçou a oportunidade. Isso porque perdeu para o Coritiba por 2 a 0 no Couto Pereira, em partida válida pela 16ª rodada da competição. Robson e Diogo Oliveira fizeram os gols da noite. Com o resultado, o time de Fernando Diniz segue com 25 pontos e fica na sétima colocação.

Agora, o Tricolor volta as atenções para a 17ª rodada do Brasileirão. O Flu retorna a campo no próximo sábado, às 16h, para enfrentar o Santos no Maracanã.

O JOGO

O Fluminense teve bastante dificuldade para ser efetivo no primeiro tempo. O começo até parecia promissor, já que o time mantinha a posse de bola e conseguia trocar passes. No entanto, o Coritiba apertou a marcação e cometeu várias faltas para minar o ataque tricolor.

Dessa forma, além de não conseguir levar perigo à meta adversária, o Flu viu o Coxa começar a gostar do jogo e crescer. Num vacilo de Felipe Melo, o Coritiba abriu o placar. O zagueiro derrubou Robson na área, e pênalti foi assinalado. O próprio atacante foi para a cobrança, aos 24 minutos, e balançou as redes do Tricolor.

Pouco depois, a vantagem da equipe paranaense foi ampliada. Após um toque de bola com paciência, Bianqui recebeu na meia esquerda, driblou Felipe Melo e finalizou cruzado. Nino não conseguiu fazer o corte, e a bola chegou a Diogo Oliveira, que completou para fazer o segundo do Coritiba.

A partir daí, o Coxa passou a explorar mais o contra-ataque e, assim, chegou perto de fazer o terceiro gol. Já o Fluminense manteve mais posse de bola, mas não conseguiu acertar uma finalização sequer na meta do Coritiba.

No segundo tempo, o Tricolor teve um início devagar, mas se recuperou antes dos dez minutos e foi para cima do Coxa. Além disso, o técnico Fernando Diniz promoveu substituições para deixar o time ainda mais ofensivo.

Assim, o Flu, de fato, ficou mais ofensivo. O Tricolor assustou o adversário no segundo tempo e pressionou até o fim, mas o Coritiba segurou a onda e impôs mais uma derrota fora de casa ao Fluminense.

FICHA TÉCNICA

Coritiba x Fluminense



Data e Hora: 24/07/2023, às 19h

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (FIFA/SP)



Cartões amarelos: Robson e Bruno Viana (CFC) / André (FLU)

Cartões vermelhos:

Gols: Robson (1-0) (24'/1ºT) / Diogo Oliveira (2-0) (28'/1ºT)

CORITIBA (Técnico: Thiago Kosloski)

Gabriel; Natanael, Kusevic, Henrique e Jamerson; Bruno Gomes, Andrey (Kaio César, 35'/2ºT) e Matheys Bianqui (Fransérgio, 29'/2ºT); Marcelino Moreno (Diogo Batista, 21'/2ºT), Robson (Victor Luis, 35'/2ºT) e Diogo Oliveira (Rodrigo Pinho, 21'/2ºT).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Léo Fernández, 16'/2ºT) e Diogo Barbosa (Daniel, 32'/2ºT); André, Lima e Paulo Henrique Ganso (John Kennedy, 16'/2ºT); Jhon Arias (Yony González, 32'/2ºT), Keno (Isaac, 39'/2ºT) e Lelê.