Nino aponta bom jogo do Fluminense, mas lamenta derrota para o Coritiba: 'A gente sente muito'

Capitão do Fluminense, Nino, apesar da derrota por 2 a 0 para o Coritiba, nesta segunda-feira (24), no Couto Pereira, afirmou que a equipe pôde analisar pontos positivos na atuação fora de casa para a reta final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Tricolor terminou a 16ª rodada fora do G-6 da competição, com 25 pontos somados. O jogador apontou que o time se comportou bem mesmo com o placar adverso e que, com o volume apresentado na segunda etapa, poderia ter colocado ao menos um ponto na bagagem.

"A derrota é dolorida, mas temos que nos separar de outros jogos que deixamos de lutar. A gente sente muito, mas sabemos que fizemos coisas boas nesse jogo. Primeiro tempo muito equilibrado e eles foram felizes na estratégia que tiveram. Criamos certas oportunidades e no segundo tempo, domínio total nosso. Muitas chances criadas. Poderíamos fazer gol e empatar. Infelizmente saímos com a derrota", disse, em entrevista após o jogo ao "Premiere".

Passando por momento de oscilação na temporada, a equipe comandada por Fernando Diniz terá quatro dias de preparação visando o próximo compromisso. O Fluminense volta a campo no sábado (29), contra o Santos, no Maracanã, às 16h (de Brasília).