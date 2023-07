Diniz comenta derrota do Fluminense e elogia o Coritiba: 'Sabíamos que seria difícil'

Paraná - O técnico Fernando Diniz analisou a derrota do Fluminense para o Coritiba por 2 a 0, nesta segunda-feira, 24, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. Nesse sentido, o treinador explicou os erros do Tricolor e apontou o que faltou ao time dentro de campo. Ele também viu uma melhora do Flu na etapa complementar, com chance até mesmo de virar o jogo, mas reconheceu que o Coxa mereceu a vitória.

"É um time que está na zona de rebaixamento, mas vive um momento excelente dentro da competição. Vem de três bons jogos, duas vitórias e um empate fora de casa contra o Cruzeiro. Sabíamos que seria difícil. O Coritiba tem mérito na vitória. A gente, principalmente durante o primeiro tempo, facilitou um pouco. Era um jogo de paciência e inteligência. Oferecemos um contra-ataque que sabíamos que não poderíamos oferecer, uma bola por dentro. Eles tiveram muita facilidade ali na inversão e cometemos o pênalti", disse Fernando Diniz.

"No segundo gol, cometemos um erro de marcação, o jogador foi feliz na jogada, foi chutar a bola e acabou virando um cruzamento, que encontrou o Diogo dentro da área e tomamos o 2 a 0. Faltou, no primeiro tempo, um pouco mais de contundência, agressividade e precisão para não oferecer a chance que o Coritiba teve. No segundo tempo, o jogo foi diferente. A gente teve chance de empatar, até de virar, mas eles souberam se defender. No final das contas, merecia a vitória", concluiu.





Com o resultado, o Fluminense não só desperdiçou a chance de entrar no G4 do Brasileirão como também fechou a rodada na sétima colocação. Além disso, este foi o oitavo jogo seguido do Tricolor sem vencer como visitante na temporada.



"Esse questionamento passou a surgir agora (sequência sem vitórias fora de casa). Na hora que ganha, acaba tudo. Umas duas semanas atrás, o time estava pontuando pouco, um pouquinho antes até sem fazer gol. Um pouquinho antes estávamos tomando gol todo jogo. É uma coisa que faz parte, é um número que está aí. Aí você tem uma coisa que fica fácil para fazer a pergunta, mas não tem nenhuma preocupação especial em relação a isso", afirmou Diniz.

"Tentamos ganhar os jogos dentro e fora de casa. Obviamente, dentro de casa, é normal que tenhamos um percentual grande de aproveitamento, mas precisamos melhorar o nosso aproveitamento fora de casa. A gente espera, nas próximas partidas, tentar resolver isso o quanto antes", completou.