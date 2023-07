Fluminense faz trabalho 'especial' para contar com Marcelo na Libertadores

Rio - O Fluminense realiza um trabalho diferente para evitar de perder o lateral-esquerdo Marcelo e não repetir o filme da Copa do Brasil. O jogador, de 35 anos, foi poupado da partida contra o Coritiba, nesta última segunda-feira (24), visando a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro e Libertadores.

Após a derrota diante do Coritiba, o Fluminense volta a campo no próximo sábado (29), no Maracanã, antes de embarcar para Buenos Aires, onde enfrentará o Argentinos Juniors, na terça-feira (1), pelas oitavas de final da Libertadores. A ideia da comissão técnica é ter Marcelo à disposição nas duas partidas.

"Ele (Marcelo) já vinha de uma sequência de partidas e treinamentos. É fácil perceber que está ganhando mais condição física e de jogo por conta das partidas e treinos. Ele sempre respondeu bem dobrando (os jogos)", disse Fernando Diniz após a partida contra o Coritiba.

"Conseguimos dar uma carga de treino maior e tínhamos que poupá-lo em algum momento para jogar no sábado e na terça. É o que tem funcionado bem para ele. Obviamente não é uma fórmula, mas para essa semana acho que esse tipo de planejamento era o mais adequado para ele", completou.

Eliminado da Copa do Brasil, o Fluminense teve apenas os jogos do Brasileirão em julho e teve semanas livres de descanso e treino entre as partidas. O Time de Guerreiros encerra o mês contra o Santos, no sábado (29), e inicia uma sequência com dois jogos por semana em agosto.



Com a derrota diante do Coritiba, o Fluminense caiu duas posições e agora ocupa o sétimo lugar, com 25 pontos. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (29), às 16h (de Brasília), contra o Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Time de Guerreiros pode voltar ao G-4.

Calendário do Fluminense:

29/07 - Fluminense x Santos - 16h - Rio de Janeiro

01/08 - Argentinos Juniors x Fluminense - 19h - Buenos Aires

05/08 - Fluminense x Palmeiras - 21h - Rio de Janeiro

08/08 - Fluminense x Argentinos Juniors - 19h - Rio de Janeiro

13/08 - Grêmio x Fluminense - 16h - Porto Alegre

19/08 - Fluminense x América-MG - 18h30 - Rio de Janeiro

22-24/08 - Jogo de ida das quartas de final da Libertadores

26/08 - Athletico-PR x Fluminense - A definir - Curitiba

29-31/08 - Jogo de volta das quartas de final da Libertadores