Apesar de tropeço, Daniel mostra desenvoltura em reestreia pelo Fluminense

Rio - O Fluminense não teve uma boa atuação contra o Coritiba e saiu derrotado, porém, a partida no Couto Pereira foi marcante para Daniel. O apoiador, de 27 anos, fez sua reestreia pelo Tricolor, e apesar do resultado teve uma boa atuação, sendo elogiado pelos torcedores tricolores, e colocando seu nome como uma das possibilidades para ajudar a equipe de Fernando Diniz.

Daniel entrou em campo quando o Coxa já vencia por 2 a 0, porém, o meia deu uma nova dinâmica ao meio do Fluminense. Ele deu dois belos passes, um para Keno, e outro para Yony González, porém, ambos, que estavam na cara do gol, acabaram não finalizando com precisão.

O meia já estava disponível para atuar pelo Fluminense desde o jogo contra o Internacional, porém, Diniz o manteve no banco contra o Colorado e contra o Flamengo. Após a derrota contra o Coritiba, o Tricolor volta a jogar no próximo sábado, no Maracanã, contra o Santos.