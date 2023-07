Fluminense treinará no CT do Boca Juniors antes do jogo da Libertadores

Rio - O Fluminense já definiu a programação para o jogo contra o Argentinos Juniors, da Argentina, pela ida das oitavas de final da Libertadores. O Tricolor viajará para Buenos Aires no domingo (30) e realizará uma atividade na capital argentina na véspera da partida. A informação é do "ge".

O planejamento é diferente da última vez em que viajou para a Argentina, quando enfrentou o River Plate, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. A atividade do elenco tricolor em Buenos Aires será realizada no CT do Boca Juniors, em Ezeiza, em Buenos Aires.

A escolha pelo CT do Boca Juniors foi determinada pelo técnico Fernando Diniz. O treinador já conhece o local, onde comandou uma atividade do São Paulo, na Libertadores de 2020. A atividade do elenco tricolor será realizada na segunda-feira (31).

Com a derrota diante do Coritiba, o Fluminense saiu do G-6 e tenta se recuperar no próximo sábado (29), às 16h (de Brasília), no Maracanã, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco tricolor se reapresenta na manhã de domingo (30), no CT Carlos Castilho, antes de embarcar para a Argentina.