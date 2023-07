‘Cheio de vontade para ajudar a conquistar os títulos’, afirma Daniel após reestreia pelo Fluminense

Rio - Apesar da atuação ruim do Fluminense na derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na última segunda-feira (24), o meia Danielzinho conseguiu ter um bom desempenho em sua reestreia. Em entrevista ao “ge”, o meia mostrou confiança de que poderá ajudar o Tricolor a alcançar seus objetivos na temporada.



“Não foi a reestreia que esperávamos. Queria o time ganhando. Mas a temporada ainda é longa. Teremos mais oportunidades de contribuir com o Fluminense e chegar nos objetivos traçados no ano. Estou feliz, em casa e cheio de vontade para ajudar a conquistar os títulos”, disse o camisa 55.



Mesmo ficando em campo por apenas 20 minutos na derrota para o Coritiba, Daniel foi bastante participativo. Ele já havia ficado no banco nas partidas contra Internacional e Flamengo, mas não foi acionado.



Com Danielzinho à disposição, o Fluminense volta a campo no próximo sábado (29), às 16h (de Brasília), contra o Santos, no Maracanã. Atualmente, o Tricolor ocupa a sétima posição do Brasileirão, com 25 pontos.