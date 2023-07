Fora dos planos do Fluminense, Alan negocia rescisão de contrato

Rio - O atacante Alan, de 34 anos, está perto de encerrar sua passagem pelo Fluminense. De acordo com informações do portal "GE", o Tricolor informou que o jogador não está nos planos da equipe e agora as partes estão negociando a rescisão do contrato que tem validade até julho de 2024.

Recentemente, Alan chegou a ser liberado para negociar com o Qingdao Hainiu, porém, não houve um acerto. O atacante tem nacionalidade chinesa e fez muito sucesso atuando pelo futebol do país durante sete temporadas.

Revelado pelo clube carioca, Alan voltou ao Fluminense no ano passado, porém, sua segunda passagem não foi de sucesso. Ele entrou em campo em apenas 13 partidas e fez três gols.