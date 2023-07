Samuel Xavier espera jogo duro contra o Argentinos Juniors: 'A entrega deles é absurda'

Rio - Vivendo uma de suas melhores fases da carreira jogando pelo Fluminense, o lateral-direito Samuel Xavier almeja a conquista da Libertadores para consolidar seu nome na história do clube. Ao portal "Lance", o jogador falou sobre as dificuldades que o Tricolor terá na competição, em especial, no próximo compromisso contra o Argentinos Juniors.

"Todo jogo na Libertadores é muito diferente. Ainda mais argentinos. É um jogo atípico e de muito mais pegada. A entrega deles é absurda. Parece que eles se multiplicam. A gente sabe que tem que chegar firme. A arbitragem também é diferente, pois deixa o jogo correr mais e tem muito contato físico. Será um jogo difícil, mas a gente está preparado. Tem esse sonho de ser campeão da Libertadores, então temos que passar pelo Argentinos Juniors", disse o lateral.



O lateral também comentou a possibilidade de ter um clássico contra o Flamengo nas quartas de final da competição. Na decisão do Campeonato Carioca, o Tricolor levou a melhor. Entretanto, no reencontro das equipes nas oitavas de final da Copa do Brasil, o resultado final foi diferente e deixou um gosto amargo para os tricolores.

"O clássico tem sempre essa expectativa. É um duelo muito difícil para ambas as partes. A gente sabe que tem a rivalidade, sabemos que podemos cruzar com eles, mas independentemente do adversário, quem tem o objetivo de ser campeão tem que passar por todos. Se a gente passar e eles passarem também, a gente vai dar o máximo para poder classificar e eliminá-los", finalizou.



Um dos principais objetivos do Fluminense em 2023 é a conquista da primeira Libertadores da história do clube. Na próxima terça-feira (1), às 19h (de Brasília), o Tricolor encara a equipe do Argentinos Juniors, fora de casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição.