Afastado do Fluminense, Vitor Mendes irá depor no próximo dia 8 no STJD

Rio - Afastado pelo Fluminense desde o dia 10 de maio, o zagueiro Vitor Mendes, de 24 anos, foi convocado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e irá prestar depoimento no próximo dia 8. O processo é referente à segunda fase da Operação Penalidade Máxima, que investiga a manipulação de jogos no futebol brasileiro.

Além de Vitor Mendes, outros nove jogadores foram convocados para prestar depoimento. O jogador teria se envolvido com um dos grupos que participavam de apostas e de manipulação de resultados no Brasileirão de 2022, quando defendia o Juventude.

De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, a tendência é que Vitor Mendes não seja mais incorporado ao grupo do Fluminense. O zagueiro tem contrato até o fim do ano com o clube carioca, e pertence ao Atlético-MG. Vitor Mendes entrou em campo com a camisa do Flu em nove jogos e fez um gol.