Arias garante alta expectativa por conquistar a Libertadores pelo Fluminense: 'Sonho acordado'

O Fluminense entra em campo na próxima terça pela Taça Libertadores contra o Argentinos Juniors, em partida válida pela ida das oitavas de finais da competição. Com menos de uma semana do confronto, o ponta Jhon Arias falou sobre o desejo do grupo tricolor em buscar o título do torneio.

"Estamos com uma alta expectativa. Isso nos apaixona e nos motiva a sonhar. Às vezes num contexto geral, do que significa a Libertadores, nos deixa animados. Fico sonhando acordado com isso", afirmou Arias ao canal oficial da Conmebol no YouTube.

O colombiano é o garçom do Fluminense na Libertadores, com três assistências. Além disso, nas seis partidas que disputou na competição, marcou dois gols.

A partida de ida contra o Argentinos Juniors acontece na próxima terça-feira (01), às 19h, no Estádio Diego Armando Maradona, na Argentina. A volta acontece no dia 08, no mesmo horário, no Maracanã.