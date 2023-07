Com baixa minutagem, John Kennedy não decola no Fluminense após bom início de ano

Rio - Considerado um grande talento formado na base do Fluminense, o atacante John Kennedy, de 21 anos, teve um bom começo de ano, tanto pela Ferroviária, clube que defendeu no Estadual, quando no seu retorno ao clube carioca. No entanto, nas últimas partidas, o jovem tem tido pouco tempo em campo, e não vem conseguindo decolar pelo Tricolor.

John Kennedy perdeu bastante espaço para Lelê, que vem sendo quase sempre a primeira opção de Fernando Diniz, para uma mudança no ataque. O jovem de 21 anos, não começa uma partida como titular desde o fim de maio, quando o Tricolor perdeu para o The Strongest, na Bolívia, pela Libertadores.

Nas últimas nove partidas que entrou em campo, John Kennedy atou 91 minutos somados todos os confrontos. O jogo que o atacante teve mais tempo foi justamente contra o último, contra o Coritiba. O jovem entrou no segundo tempo e atuou por 29 minutos.

No total, John Kennedy atuou em 20 jogos pelo Fluminense em 2023, marcou três vezes e deu duas assistências. Pela Ferroviária, o jovem atuou em 11 partidas e fez seis gols.