Fluminense anuncia contratação de Miguel Sampaio, latera-direito

Rio - O Fluminense acertou a contratação do lateral-direito Miguel Sampaio, de 18 anos, para o elenco sub-20. O jogador, que tem passagem pelas categorias de base do Grêmio e do Corinthians, assinou vínculo de um ano com o Tricolor nesta sexta-feira (28), Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém.

Integrado ao grupo comandado pelo técnico Ricardo Resende, o novo reforço do Fluminense celebrou o acordo em entrevista ao site oficial do clube.

"Me sinto muito feliz e realizado por ser um Moleque de Xerém. Difícil descrever o tamanho da felicidade para mim e minha família, porque é a realização de um sonho jogar na melhor base do Brasil. Prometo entregar tudo pelas três cores", disse.

Miguel Sampaio carrega pequena experiência como profissional, já que estreou pelo Santa Cruz-RJ com apenas 15 anos de idade. Na temporada, o jovem ainda poderá defender o Flu na Copa Rio e na Copa do Brasil na categoria sub-20.