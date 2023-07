Com excelente recuperação, Alexsander já concilia atividades no campo com fisioterapia

Rio - Sem atuar desde o dia 10 de maio, o volante Alexsander continua em plena recuperação da sua lesão de grau 3 na coxa direita. O jovem, de 19 anos, está realizando atividades no campo do CT do Fluminense e conciliando com a fisioterapia. As informações são do portal "GE".

De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o Fluminense trabalha com o prazo para que o jogador se recupera no final de agosto. No entanto, oficialmente, o Tricolor não marcou uma data para que Alexsander volte a jogar.

O volante sofreu duas lesões consecutivas. Na partida contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileiro, o volante teve um estiramento de grau 2 no ligamento colateral do joelho esquerdo. Um mês depois, Alexsander estava na fase final de recuperação, mas acabou sofrendo a lesão muscular na coxa.

Formado nas categorias de base de Xerém, o volante era um dos principais destaques do Fluminense na temporada. Alexsander entrou em campo em 19 jogos e fez dois gols pelo Tricolor.