Nino destaca importância de vencer em casa, contra o Santos: 'Fundamental'

Rio - O Fluminense volta a campo neste sábado (29) e recebe a equipe do Santos, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Invicto na competição jogando em casa, o Tricolor espera se recuperar da derrota sofrida diante do Coritiba. O zagueiro Nino destacou a importância de voltar a vencer após um dolorido revés.

"É um jogo extremamente importante, a gente quer dar uma resposta depois do resultado negativo de Curitiba. Agora a gente entra em uma sequência muito especial e importante na temporada, e começar com uma vitória dentro de casa é fundamental", afirmou o jogador.

Mais de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida e o capitão do Fluminense ressaltou a participação da torcida no Maracanã.

"É sempre muito bom jogar com o apoio da nossa torcida. A gente se sente muito em casa no Maracanã e espera continuar com essa sequência invicta, pois vencer dentro de casa é muito importante em um campeonato tão longo é disputado", completou Nino.

Em tempo: Fluminense e Santos inauguram a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a 7ª posição com 25 pontos, por sua vez, o Peixe é o 14º colocado e soma 17 pontos na competição.