Com reestreia de Marlon e time misto, Fluminense está escalado para enfrentar o Santos

Rio - O Fluminense está escalado com time misto para a partida contra o Santos, que acontecerá às 16h (de Brasília) deste sábado (29), no Maracanã. Dentre as novidades, a principal é a estreia do zagueiro Marlon. Visando a partida contra o Argentinos Juniors pela Libertadores, o técnico Fernando Diniz optou por poupar parte dos titulares como Marcelo, Ganso e Keno, que ficarão no banco de reservas. Em contrapartida, Felipe Melo não foi relacionado.

Dessa forma, o Tricolor está definido com: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Marlon e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Leo Fernández; Arias, Yony e Cano.

Em tempo: Fluminense e Santos inauguram a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 35 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para a partida. O clube das Laranjeiras ocupa a 7ª posição com 25 pontos, por sua vez, o Peixe é o 14º colocado e soma 17 pontos na competição.