Fluminense terá ausências importantes para a próxima partida do Campeonato Brasileiro

Rio - O Fluminense venceu o Santos por 1 a 0 pela 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado (29), no Maracanã, mas tem preocupações para duelo com o Palmeiras, no próximo fim de semana. Pendurados, Nino e André receberam cartões amarelos e irão desfalcar o Tricolor.

Perguntado sobre a importância das ausências para a partida contra o Verdão, também no Maracanã, o técnico Fernando Diniz, em entrevista coletiva, minimizou e mostrou confiança nos suplentes.

"Nunca é bom ter ausência dos dois, mas a gente tem jogadores qualificados para substituí-los como já aconteceu em outras oportunidades", disse Diniz, em entrevista coletiva.

Antes do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, no entanto, o Fluminense terá um compromisso complicado pela ida da fase oitavas de final da Libertadores. O Tricolor irá até a Argentina enfrentar o Argentino Juniors, na terça-feira (1/8), às 19h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.