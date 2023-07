Após pênalti perdido por Leo Fernández, Cano revela hierarquia de cobradores do Fluminense

Rio - Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense venceu o Santos por 1 a 0, no último sábado (29), em jogo realizado no Maracanã . Ainda no primeiro tempo da partida, o Tricolor teve um pênalti marcado e o meia-atacante Leo Fernández acabou desperdiçando a cobrança. Em entrevista ao canal "Premiere", o atacante Germán Cano, autor do gol da vitória, revelou a lista de batedores do time.

"Primeiro bate o Ganso, depois Arias e eu sou o terceiro. Eu estava com confiança para chutar, mas aconteceu. Continuamos focados e buscamos. Feliz pelo gol e meus companheiros que deixam tudo dentro do campo", falou o artilheiro do Fluminense.

Na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz também foi perguntado sobre o lance. O comandante da equipe respondeu que o uruguaio faz parte da hierarquia dos cobradores de penalidade e afirmou que é um dos que mais treinam bolas paradas no elenco.

"Ele está na hierarquia. Acabou de chegar, mas está na hierarquia. É um dos que melhor batem na bola, batia no Toluca. Não é um estranho que pegou a bola e quis bater. É o que mais treina bola parada no time, apesar de ter chegado agora. É um especialista em bola parada. Pênalti, falta, escanteio. Não bateu para fazer graça. Falei para bater Arias ou ele. Ele estava dentro da hierarquia. A ordem era pra bater ele ou Arias, quem estivesse se sentindo melhor. Quando erra quem tem de bater, não tem problema nenhum", disse o treinador.