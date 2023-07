André, do Fluminense, desperta o interesse do Sporting, de Portugal

Lisboa (POR) - Um dos destaques do Fluminense e com convocações recentes para a seleção brasileira, o volante André entrou na mira do Sporting, de Portugal. A informação é do jornal português "A Bola", que colocou o atleta tricolor como o primeiro da lista de interesses do clube europeu.

A possível assinatura seria para preencher a lacuna deixada no elenco do Sporting desde a saída Ugarte para o Paris Saint-Germain, por 60 milhões de euros (R$ 321,5 milhões).

No entanto, de acordo com a publicação, a negociação não seria das mais fáceis para o Sporting, que tem reservado para contratações a quantia de 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões). Isso porque o Fluminense, no momento, só pensa em vender jogadores importantes ao fim da temporada, em dezembro.