Ex-meia do Fluminense revela ser o culpado da confusão contra os Argentinos Juniors em 2011

Rio - Nas oitavas de final da Libertadores, o Fluminense vai reencontrar um velho conhecido na competição. Trata-se do Argentinos Juniors, time o qual o Tricolor travou uma verdadeira batalha na fase de grupos em 2011. Além da disputada partida, houve uma briga generalizada entre os jogadores dentro de campo. Um dos atletas que tiveram participação decisiva no jogo e na confusão, o ex-meia Marquinhos contou, ao portal "ge", os detalhes sobre a origem da pancadaria que rolou depois do apito final.

"Quando ia na Argentina o pau quebrava e era aquela loucura. E naquele jogo, teve um momento que fui cobrar o escanteio. Foi do terceiro gol, se não me engano. E normalmente ficavam os policiais ali de apoio com aquele escudo, como era muito perto a tela de proteção os caras (torcedores) ficavam ali jogando coisas, cuspindo", disse Marquinhos.

O jogador revelou que após dar uma assistência para um dos gols, ele extravasou xingando e fazendo gestos obscenos na direção da torcida adversária e ao banco de reservas da equipe argentina.

"Quando eu cheguei perto para cobrar, o cara (policial) abaixou o escudo e eles ficaram dando risadinha, aquela irônica, né? Aí eu fiz assim (levantando o braço na altura da cabeça) para encobrir um pouco, botei a bola, cobrei e foi gol. Na hora eu extravasei, virei para a torcida deles e fiz uns gestos obscenos (risos), aquelas coisas. E passei na frente do banco deles também xingando, enfim, dentro do jogo estava valendo tudo", contou o ex-meia.

Com a vitória por 4 a 2, o Fluminense fez o placar que precisava para avançar às oitavas daquele ano. Ao término da partida, os jogadores do Tricolor começaram a comemorar a classificação, mas foram interrompidos pelo início da pancadaria.

"E aí, quando acabou o jogo e a gente começou a comemorar, o lateral-direito que eu estava batendo de frente na marcação veio me chamar para trocar a camisa. Ele tirou a dele e na hora que fui tirar a minha olhei assim rapidinho, estava o banco vindo na minha direção. Os caras vieram, começaram a querer intimidar porque eu tinha xingado eles, a torcida e tal. Eram uns três ou quatro, lembro que até o lateral olhou para trás assim, não entendendo. Na hora que vi que eles iam vir para bater, eu dei um tapão em um cara e saí já para trás, já começou a vir todo mundo", finalizou.

Em tempo: Fluminense e Argentinos Juniors se enfrentam pelas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo será no Estádio Diego Armando Maradona, na terça-feira (1), às 19h (de Brasília). A partida de volta está marcada para o dia 8 de agosto, no Maracanã.