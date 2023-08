No CT do Boca Juniors, Fluminense registra encontro de jogadores com Riquelme

Argentina - Após o treino do Fluminense desta segunda-feira, 31, no CT do Boca Juniors, Riquelme marcou presença em um dos campos do local para conversar com alguns jogadores do Tricolor. Ele, vale lembrar, é ídolo e atual vice-presidente do clube argentino. O Tricolor registou o encontro e postou fotos nas redes sociais.

Como pode ser visto em uma delas, os jogadores ganharam de presente camisas do Boca Juniors. Confira abaixo:

"Tivemos esse encontro especial depois do treino", escreveu o Flu, ao postar a foto de Cano e Marcelo ao lado de Riquelme.

Tivemos esse encontro especial depois do treino pic.twitter.com/iGkMMawVU0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 31, 2023

"Pouca qualidade nessa resenha…", escreveu Flu, ao postar a foto de uma conversa de Riquelme com Cano, Felipe Melo, Ganso e Marcelo.

Em tempo: o Fluminense utilizou o CT do Boca para se preparar para a partida contra o Argentino Juniors, que acontecerá nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires. O confronto é válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.