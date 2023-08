Staff de Vitor Mendes mantém esperança de volta do zagueiro ao Fluminense

Rio - Sem atuar desde o dia 2 de maio, o zagueiro Vitor Mendes, de 24 anos, ainda alimenta esperanças de voltar a jogar pelo Fluminense. De acordo com informações do portal "Esporte News Mundo", o staff do defensor e a diretoria tricolor seguem conversando sobre a situação do atleta é há um clima de otimismo.

Vitor Mendes está afastado por envolvimento em manipulação de resultados em jogos do Brasileiro de 2022. O fato do zagueiro ter feito um acordo com o Ministério Público de Goiás aumentou a esperança do staff do defensor por um desfecho positivo e um retorno ao Fluminense.

O jogador, de 24 anos, pertence ao Atlético-MG e foi emprestado ao Tricolor até o fim do ano. Recentemente, Vitor Mendes foi excluído da inscrição do clube carioca na disputa das oitavas de finai da Libertadores.