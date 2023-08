André vê Fluminense preparado para jogar mata-mata da Libertadores

Buenos Aires - Após classificar em primeiro lugar no Grupo D, o Fluminense dá um novo passo em busca do inédito título da Libertadores. O Tricolor enfrenta o Argentinos Juniors nesta terça-feira (1), às 19h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final. O volante André vê o time preparado para o desafio.

"Mais um mata-mata de Libertadores. É um jogo muito importante para a gente. Seguimos em busca dos nossos objetivos. Jogar na Argentina é sempre muito difícil e sabemos que não vai ser diferente (contra o Argentinos Juniors). Mas estamos prontos para fazer o nosso jogo e levar um bom resultado para o Rio de Janeiro, onde teremos o apoio do nosso torcedor", disse o volante.

O Fluminense reencontra o Argentinos Juniors após 12 anos da goleada por 4 a 2, no palco da partida desta terça, que garantiu a classificação às oitavas de final da Libertadores de 2011. Será o quinto confronto oficial entre as equipes. Esta também é a segunda vez que o Tricolor viaja para Buenos Aires na competição deste ano, onde enfrentou o River Plate na fase de grupos.

O jogo de volta entre Fluminense e Argentinos Juniors será na próxima terça, dia 8, às 19h (de Brasília), no Maracanã. Os ingressos para a partida já estão esgotados e a torcida tricolor promete uma grande festa para apoiar o time. Os tricolores também poderão acompanhar o jogo de ida, nesta terça, num telão que foi montado nas Laranjeiras, na sede do clube.