Clube inglês faz contato oficial com o Fluminense por André

Rio - O volante André segue atraindo interesse do mercado europeu. De acordo com a “Sky Sports”, o Liverpool fez contato oficial com o Fluminense para tentar a contratação do jogador de 22 anos.



André tem contrato com o Fluminense até o fim de 2026. O Tricolor já deixou claro que não pretende negociar o volante antes do fim da temporada, já que ele é peça fundamental no time de Fernando Diniz.



Valorizado, André tem sido bastante cobiçado na Europa. Nos últimos dias, a imprensa portuguesa noticiou que o Sporting também está de olho no volante.