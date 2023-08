'Absolutamente absurdo', afirma Diniz sobre a expulsão de Marcelo em Argentinos Juniors x Fluminense

Argentina - Fernando Diniz se mostrou contrário ao cartão vermelho recebido por Marcelo durante o empate entre Argentinos Juniors e Fluminense, nesta terça-feira, 01, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador explicou seu ponto de vista e classificou a expulsão como "absolutamente absurdo".

"Vou fazer uma metáfora que exemplifica bem o que eu acho. É a mesma coisa que quando alguém está trafegando numa avenida com sinal verde e, de repente, a pessoa atravessa no sinal verde, e a culpa é do motorista. O Marcelo estava driblando e não tinha onde colocar o pé. Infelizmente aconteceu, todo mundo ficou consternado com a lesão do jogador. Mas absolutamente absurdo, para mim, a expulsão do Marcelo. O que que o Marcelo iria fazer para evitar o pisão? Uma loucura isso", disse o treinador.

O lance em questão aconteceu no começo do segundo tempo. Durante uma jogada de drible, Marcelo acidentalmente pisou no zagueiro Luciano Sánchez, que sofreu uma feia lesão na perna. O lateral-esquerdo imediatamente parou o jogo e começou a chorar ao ver a gravidade da situação. Após uma revisão no VAR, o camisa 12 levou o cartão vermelho.

"Todo mundo está triste pelo o que aconteceu com o jogador. Isso é uma coisa. A segunda coisa é que a expulsão foi absolutamente equivocada. Absolutamente equivocada, até pela reação do Marcelo. Não teve intenção. Não tinha onde o Marcelo botar o pé. Como que vai ser expulso? Ninguém deu pontapé em ninguém. Absolutamente para estragar o jogo. Não tem como aceitar a expulsão do Marcelo", concluiu Diniz.

O segundo jogo entre as equipes acontecerá na próxima terça-feira, às 19h, no Maracanã. Como a partida de ida terminou empatada, quem vencer no Rio de Janeiro avança às quartas de final da Libertadores.