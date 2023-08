Fluminense: Marcelo envia mensagem para zagueiro do Argentinos Juniors que sofreu feia lesão na perna

Argentina - Por meio das redes sociais nesta terça-feira, 01, Marcelo escreveu uma mensagem de apoio para Luciano Sánchez. Durante o jogo entre Argentinos Juniors e Fluminense, válido pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores, o lateral-esquerdo acidentalmente pisou no zagueiro, que sofreu feia lesão.

"Hoje tive que viver um momento muito difícil em campo. Feri inadvertidamente um colega. Desejo-lhe a melhor recuperação possível, Luciano Sánchez. Toda a força do mundo!", escreveu Marcelo.

Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo! #M12 pic.twitter.com/vaG04hvioW — Marcelotwelve (@MarceloM12) August 2, 2023

Assim como Marcelo, o perfil oficial do Tricolor também se manifestou oficialmente para desejar apoio a Sánchez. Confira abaixo:

"O Fluminense FC se solidariza e deseja pronta recuperação ao zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, lesionado em lance acidental na partida desta noite", escreveu o clube carioca.

O Fluminense FC se solidariza e deseja pronta recuperação ao zagueiro Luciano Sánchez, do Argentinos Juniors, lesionado em lance acidental na partida desta noite. pic.twitter.com/QsqW40YGzO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 2, 2023

ARGENTINOS JUNIORS SE MANIFESTA



Às 20h58 desta terça-feira, o Argentinos Juniors informou que "Luciano Sánchez foi transferido para o Sanatório Finochietto para o estudo de sua lesão. Nas próximas horas será informado o laudo médico".

Posteriormente, por meio das redes sociais, o clube argentino agradeceu o apoio tanto de Marcelo quanto do Fluminense. Além disso, o Argentinos Juniors também compartilhou a mensagem do lateral-esquerdo do Tricolor. Veja abaixo:

"Somos rivais, não inimigos. Obrigado, Marcelo e a todo Fluminense pela preocupação", escreveu o Argentinos Juniors.