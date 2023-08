Jornais argentinos saem em defesa de Marcelo depois de lance assustador: 'Sem intenção'

Rio - Expulso no empate do Fluminense contra o Argentino Juniors, no jogo de ida das oitavas de finais da Libertadores, o lateral-esquerdo Marcelo foi defendido pelos jornais argentinos. O veterano, de 35 anos, foi considerado sem intenção de machucar o zagueiro Luciano Sánchez em um lance que terminou com um pisão do brasileiro.

"Não me pareceu uma ação voluntária e muito menos de má-fé por parte do ex-Real Madrid", analisou o jornal "Olé". O "La Nación" disse que Marcelo 'pisou sem querer' no camisa 3 e 'em seguida identificou a grave lesão que causou'.

O lance assustador aconteceu aos dez minutos do segundo tempo. Após driblar o adversário, Marcelo pisou na perna do argentino, após tentar apoiar o pé esquerdo no gramado para continuar a jogada. Imediatamente, o veterano percebeu a gravidade da lesão e pediu para que o duelo fosse paralisado. Ao chegar perto de Sánchez, o lateral se desesperou. Após revisão no VAR, Marcelo foi expulso.

Sánchez teve que ser substituído imediatamente e foi encaminhado para o hospital. Lá, foi foi constatada uma luxação do joelho esquerdo, e ainda não se sabe o período exato em que ele ficará afastado dos gramados.