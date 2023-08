Fluminense pedirá anulação do cartão vermelho de Marcelo contra Argentinos Juniors

Rio - O Fluminense entrará com um pedido de anulação da expulsão do lateral-esquerdo Marcelo. O jogador, de 35 anos, levou cartão vermelho no segundo tempo da partida contra o Argentinos Juniors, na terça-feira (1), após incidente que causou uma luxação do joelho esquerdo do zagueiro Luciano Sánchez.

De acordo com informações do "ge", o Fluminense tem até as 21h (de Brasília) desta quarta-feira (2) para realizar o pedido junto a Conmebol. O departamento jurídico do clube foi acionado ainda em Buenos Aires para tentar solucionar o caso. Após a entrada, restará esperar a decisão da entidade.

A expulsão ocorreu aos dez minutos do segundo tempo. Marcelo tentou driblar a marcação e acabou pisando sem intenção na perna do zagueiro Luciano Sánchez. O lateral parou o lance na hora e, quando percebeu a lesão do adversário, foi aos prantos. O camisa 12 recebeu apoio dos companheiros dentro de campo.

O árbitro chileno Piero Maza decidiu expulsar Marcelo após revisar o lance no VAR. Após a partida, o técnico Fernando Diniz condenou o cartão vermelho. Em entrevista após receber alta, o próprio zagueiro Luciano Sánchez isentou o camisa 12 do Fluminense de culpa na jogada.

Após o apito final, Marcelo chegou a procurar Luciano Sánchez no vestiário do Argentinos Juniors. Os atletas trocaram telefone e mensagens. Nas redes sociais, o lateral-esquerdo prestou apoio e desejou uma pronta recuperação para o zagueiro, que deve ficar fora dos gramados entre 10 e 12 meses.

Fluminense e Argentinos Juniors empataram por 1 a 1, na última terça-feira (1), no Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta será na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã.