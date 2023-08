Diogo Barbosa se vê pronto para substituir Marcelo em partida da Libertadores: 'Sempre preparado'

Após chegar com muita desconfiança ao Fluminense após sua passagem fraca no Grêmio, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa vem surpreendendo a torcida tricolor com boas atuações. Contratado para ser o substituto imediato de Marcelo, o jogador, que também teve passagem pelo Botafogo, afirmou estar preparado para cumprir essa função na partida decisiva pela Libertadores, na próxima terça-feira, contra o Argentino Juniors.

"Estou sempre preparado (para substituir o Marcelo). Treino sempre para ter uma oportunidade, vim para o Fluminense para jogar. Sei que o Marcelo não vai aguentar jogar todos os jogos, é um jogador experiente e a carga física é muito alta. Então estou preparado. Sigo feliz em ajudar bastante. E tenho demonstrado essa felicidade dentro de campo, jogando feliz, jogando leve", disse.



Diogo Barbosa também lamentou a lesão sofrida por Luciano Sánchez, zagueiro do Argentinos Juniors. No empate em 1 a 1 do Fluminense com o clube argentino, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Marcelo tentava um drible quando, sem querer, pisou no meio da perna do zagueiro. O lance foi tão forte que o lateral ficou bastante abalado e chorou. Depois, foi expulso.

"Ficamos tristes pelo jogador deles. Foi uma infelicidade o que aconteceu, difícil até de ver. Muito triste pelo jogador deles e pela expulsão [...] É um lance que o Marcelo não tem nenhuma pretensão de pisar. Lance triste pela expulsão do Marcelo, que é um jogador muito importante para nós, e também para o jogador deles. É a nossa profissão, é um colega de trabalho", declarou Diogo Barbosa.

O jogo da volta das oitavas de finais da Libertadores entre Fluminense e Argentinos Juniors acontecerá na próxima terça-feira (08), no Maracanã, às 19h. Para avançar para a próxima fase, o Fluminense precisa de uma vitória. Em caso de empate, a disputa da vaga vai para os pênaltis.