Fluminense espera proposta oficial do Liverpool, mas deve manter 'jogo duro' por André

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense, o volante André tem despertado interesse e até recebido propostas de clubes europeus, porém, o Tricolor continua fazendo jogo duro pelo jovem. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, o clube carioca está aguardando uma oferta oficial do Liverpool, porém, não deve haver qualquer flexibilização.

O Fluminense não aceitará vender o jogador durante a disputa da atual temporada. O entendimento é que a manutenção dos jogadores titulares é importante para buscar um título de expressão em 2023. O Liverpool só deverá conseguir contratá-lo neste momento, caso pague a multa no valor de 40 milhões de euros (algo em torno de R$ 213 milhões), o que é improvável.

No entanto, a permanência de André no Fluminense na próxima temporada é cada vez mais difícil. O jogador vem sendo convocado para a seleção brasileira e com isso sua valorização aumenta. Além disso, o Tricolor tem a necessidade de realizar vendas por conta da sua situação financeira delicada.

Revelado em Xerém, André se profissionalizou pelo Fluminense em 2020 e assumiu a posição de titular no ano seguinte. O jogador é um dos melhores da posição no Brasil e tem dois títulos do Campeonato Carioca pelo clube das Laranjeiras.