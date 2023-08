Conmebol divulga motivo pelo qual árbitro expulsou Marcelo em jogo do Fluminense na Libertadores

A Conmebol divulgou nesta quinta-feira (03) que abriu um expediente disciplinar para avaliar a expulsão de Marcelo, do Fluminense, na partida contra o Argentinos Juniors, na última terça-feira (01). De acordo com o documento da Confederação, o lateral-esquerdo tricolor foi expulso por "jogo brusco grave".

"Jogo brusco grave. Ele é expulso por jogo brusco grave, por pisar na altura da canela, causando uma lesão no rival. Diante do exposto, o jogador foi substituído", relatou o árbitro chileno Piero Maza.



Marcelo irá cumprir suspensão automática. Devido ao expediente disciplinário, Marcelo tem até o dia 9 de agosto para "formular argumentos e propor as provas que julgar necessárias em sua defesa".



No empate em 1 a 1 do Fluminense com o Argentinos Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, Marcelo tentava um drible quando, sem querer, pisou no meio da perna do zagueiro Luciano Sánchez. O lance foi tão forte que o lateral ficou bastante abalado e chorou. Depois, foi expulso.