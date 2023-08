Em busca da titularidade no Fluminense, Marlon Santos e Martinelli podem ter oportunidade contra o Palmeiras

Rio - Entre os confrontos pelas oitavas de finais da Libertadores diante do Argentinos Juniors, o Fluminense terá um desafio neste sábado contra o Palmeiras. A partida, que envolve um adversário direto pelas primeiras colocações do Brasileiro, também é uma oportunidade importante para dois jogadores que lutam pela vaga de titular na equipe de Fernando Diniz.

Contratado para o segundo semestre, Marlon fez sua estreia na vitória contra o Santos, no último fim de semana. Com a suspensão de Nino, a tendência é que o jogador, de 27 anos, forme a dupla de zaga contra o Palmeiras com Felipe Melo. A partida é uma oportunidade para o jogador demonstrar que merece conquistas a vaga de titular no setor.

Já Martinelli vem alternando momentos como titular e reserva na temporada. Atualmente, ele vem sendo preterido por Lima na equipe titular. Porém, o jovem teve bons momentos na partida contra o Santos e contra o Argentinos Juniors, na última terça-feira. Neste sábado, com a suspensão de André, a tendência é que ele atue ao lado de Lima no meio-campo tricolor.

Com 28 pontos, o Fluminense está na quinta colocação da Série A, uma vitória contra o Palmeiras, neste sábado, fará o Tricolor ultrapassar o rival paulista por conta dos critérios de desempate. As equipe se enfrentam no Maracanã, às 21 horas.