Samuel Xavier brinca e garante que 'nem Fábio pegava' chute em gol do Fluminense

Autor de belo gol de empate no 1 a 1 entre Fluminense e Argentinos Juniors , pela Libertadores, Samuel Xavier aproveitou o momento para brincar com outro destaque do jogo. No vídeo de bastidores, divulgado pelo Tricolor, oe disse que Fábio não seria capaz de defender.

"Nem o Fábio pegava. Fico feliz por ter acertado o chute. Mais feliz pelo empate. Merecíamos um resultado melhor pelo que desempenhamos no segundo tempo. Jogo agora é diante do nosso torcedor, que vai nos apoiar e vamos conseguir essa classificação", afirmou à FluTV.



O Fluminense só conseguiu empatar com os donos da casa aos 41 minutos do segundo tempo. Samuel Xavier recebeu passe na entrada da área de Léo Fernandez na entrada da área e acertou belo chute, sem defesa para o meia Heredia, que teve que jogar improvisado como goleiro após a expulsão de Martín Arias.

Com o resultado, o Fluminense se classifica para as quartas de final da Libertadores com uma vitória simples no Maracanã. O duelo decisivo com o Argentinos Juniors será na terça-feira (8), às 19h (de Brasília).