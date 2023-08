Martinelli celebra a marca de 150 jogos pelo Fluminense: 'Que venham muitos mais'

Rio - Martinelli não escondeu a felicidade por ter completado 150 jogos com a camisa do Fluminense. Em entrevista à FluTV, ele celebrou o feito, lembrou de outra importante marca e projetou mais partidas pelo Tricolor.

"É motivo de muito orgulho e gratidão ao clube. A gente sabe que não é fácil atingir essa marca, poucos atletas conseguem. Eu estava vendo alguma coisa que apareceu no Instagram, que eu e André entramos no Top10 dos atletas de Xerém que mais atuaram pelo clube. Isso é motivo de muito orgulho para nós, representar essa camisa. Sempre que entramos em campo damos o nosso melhor. Então estou muito feliz de atingir essa marca e que venham muitos mais jogos pelo Fluminense", disse o volante .

A marca, vale destacar, foi alcançada na última terça-feira, no empate em 1 a 1 com o Argentinos Juniors, válido pela Copa Libertadores, no Estádio Diego Armando Maradona. Na ocasião, Martinelli começou a partida no banco e entrou em campo aos 35 minutos do segundo tempo.

De acordo com dados do site "ogol", desde que estreou pelo time profissional do Flu, o volante marcou sete gols e distribuiu nove assistências. Além disso, ajudou o Tricolor a se sagrar bicampeão Carioca em 2022 e 2023.

"Tem muitos jogos que vem à cabeça, bons jogos. Às vezes a gente faz gol, dá uma assistência... Mas um jogo que eu tenho boas lembranças é o jogo contra o Corinthians, que eu dei o passe para o Fred, seu último gol. É um jogo que, às vezes eu estou viajando, vou lá e vejo o vídeo. Porque é um vídeo que depois que ele faz o gol sai uma comemoração que é uma mistura de sentimentos. Então é um jogo que eu tenho guardado para mim como o mais especial aqui", contou Martinelli.