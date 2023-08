Fernando Diniz e Nino serão julgados pelo STJD e podem pegar gancho

Rio - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o técnico Fernando Diniz e o zagueiro Nino, do Fluminense, nos próximos dias. O treinador foi expulso contra o Atlético-MG, no dia 21 de junho, enquanto o zagueiro recebeu cartão vermelho contra o Bahia, dia 24 do mesmo mês.

Nino será julgado nesta sexta-feira (4), pela expulsão contra o Bahia, no dia 24 de junho. O zagueiro foi denunciado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "praticar agressão física durante a partida". A punição é de quatro a 12 partidas.

Já Fernando Diniz será julgado na próxima segunda-feira (8), pela expulsão contra o Atlético-MG, no dia 21 de junho. O treinador foi denunciado no artigo 258 por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina e à ética desportiva", que prevê suspensão de uma a seis partidas. Ele é reincidente no tribunal.

Após empatar com o Argentinos Juniors por 1 a 1, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fluminense vira a chave para o Brasileirão. O Tricolor enfrenta o Palmeiras, neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada.