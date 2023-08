Conmebol denuncia Marcelo por 'jogada brusca grave' em expulsão

Rio - A unidade disciplinar da Conmebol denunciou o lateral-esquerdo Marcelo, do Fluminense, pela expulsão contra o Argentinos Juniors, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogador, de 35 anos, foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo em lance acidental com o zagueiro Luciano Sánchez, que sofreu uma luxação no joelho esquerdo.

Marcelo foi enquadrado no artigo 14.1, inciso b do código disciplinar da Conmebol, que fala em "suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um tempo determinado". O inciso aponta que a sanção pode acontecer por "jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio da entrada violenta ou disputa de bola que ponha em risco a integridade física de um adversário".

O árbitro chileno Piero Maza justificou a expulsão de Marcelo como "jogo brusco grave por dar uma pancada na altura da canela, provocando uma lesão no rival". O Fluminense ainda tenta reverter, mas entende que é um movimento complicado diante da justificativa quanto as alterações de decisões. Recentemente, o Corinthians conseguiu reverter um cartão vermelho recentemente.

Luciano Sánchez recebeu alta do hospital na última quarta-feira (2). O zagueiro deve ficar fora de combate entre 10 e 12 meses. Em entrevista após a alta hospitalar, o jogador isentou Marcelo de qualquer culpa e ressaltou que o lance foi acidental. O lateral-esquerdo chegou a procurá-lo após a partida e ambos trocaram telefones, além de mensagens.

Fluminense e Argentinos Juniors empataram por 1 a 1, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga na próxima fase será decidida nos pênaltis.