Autor de belos gols, Samuel Xavier vive temporada com mais participações decisivas no Fluminense

Rio - O gol contra o Argentinos Juniors no fim da partida foi bastante comemorado por Samuel Xavier, pelos seus companheiros e pelos torcedores do Fluminense. O empate deixou o Tricolor precisando de uma vitória simples em casa para avançar para as quartas de finais da Libertadores. A finalização certeira de fora da área não foi a primeira do lateral, que vive em 2023 a temporada com mais participações diretas em gols, desde que chegou ao Tricolor em 2021.



Samuel balançou as redes em três oportunidades na temporada. Em duas delas, o lateral-direito foi autor de golaços. Além do belíssimo chute contra o Argentinos Juniors, o jogador já havia acertado uma finalização de fora da área contra o Atlético-MG, em Volta Redonda, em partida pelo Campeonato Brasileiro.



Além dos três gols, o lateral também deu duas assistências. Samuel foi contratado em 2021 e após uma temporada irregular, o jogador começou a dar sua volta por cima no ano passado com a chegada de Fernando Diniz. Sob o comando do técnico, o jogador passou a ter mais liberdade e se tornou uma das principais peças ofensivas do clube carioca.



O bom momento fez com que o camisa 10 do Fluminense, Paulo Henrique Ganso, sugerisse que Samuel merece uma oportunidade na seleção brasileira. Fernando Diniz fará sua primeira convocação como técnico interino do Brasil no próximo dia 18 para a disputa dos primeiros jogos das Eliminatórias em setembro.



"Ele já vem bem desde o ano passado. Ano foi muito bom dele, como o do Nino também. O Samuel, como você falou, o sistema de jogo ajuda muito. A ideia de jogo que temos deixa ele muito livre. Pode atacar pelo meio, daqui a pouco você vai ver ele pela ponta esquerda. Vira e mexe está produzindo, sempre está lá na fase ofensiva. Eu brinco com ele que ninguém enxerga e, quando vê, ele está lá. Toda hora está sozinho no ataque. Posição carente na Seleção, quem sabe mais para frente, se continuar assim, tem tudo para estar lá", disse o meia em entrevista ao podcast Denílson Show, no YouTube.

Samuel Xavier, de 33 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim do ano que vem. No total, o lateral-direito entrou em campo em 131 partidas pelo clube carioca, fez cinco gols e deu sete assistências.