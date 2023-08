Fluminense defende rótulo de 'pedra no sapato' do Palmeiras na era Abel

Rio - Em meio aos compromissos com a Libertadores, Fluminense e Palmeiras se enfrentam neste sábado (5), às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro em confronto direto pelo G-4. Nos últimos anos, tricolores e alviverdes protagonizaram duelos equilibrados, com leve vantagem para o time comandado por Fernando Diniz.

Na era Abel Ferreira, o Palmeiras dominou quase todos os adversários, mas encontrou dificuldades para lidar com o Fluminense. A última vitória aconteceu no dia 24 de julho de 2021, quando venceu por 1 a 0, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Desde então, foram três jogos, uma vitória tricolor e dois empates. Ou seja, um jejum de 1 ano e 8 meses.

No ano passado, Fluminense e Palmeiras empataram por 1 a 1 nos dois turnos do Brasileirão. No primeiro, o jogo marcou a segunda partida do técnico Fernando Diniz no comando da equipe. Já no returno, com o trabalho de Diniz já consolidado, nova igualdade. A última vitória tricolor sobre os palmeirenses aconteceu em novembro de 2021, por 2 a 1, no Maracanã.

Um dos principais motivos para o equilíbrio nos duelos entre as equipes de Fernando Diniz e Abel Ferreira é a consistência defensiva. Mais uma vez os adversários se encontram com saldo positivo no setor defensivo: os paulistas possuem a segunda melhor defesa da competição, enquanto os cariocas são donos da quarta melhor marca.

Fluminense e Palmeiras devem poupar titulares na partida deste sábado. Após o duelo, o Tricolor volta a campo na terça-feira (8), contra o Argentinos Juniors, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, empate por 1 a 1, em Buenos Aires. Já o Alviverde recebe o Atlético-MG, no dia seguinte, às 21h30, no Allianz Parque (venceu na ida por 1 a 0, no Mineirão).