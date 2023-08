Fluminense não consegue anular expulsão de Marcelo na Libertadores

Rio - O Fluminense não conseguiu reverter o cartão vermelho de Marcelo. O lateral-esquerdo, de 35 anos, foi expulso no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, após um incidente que gerou uma luxação no joelho esquerdo do zagueiro Luciano Sánchez.

Marcelo foi expulso aos 10 minutos do segundo tempo após uma jogada acidental com o zagueiro Luciano Sánchez, que sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. Segundo o "ge", o Fluminense recebeu a notícia com naturalidade e não tinha muita confiança com a anulação da expulsão.

O árbitro Piero Maza expulsou Marcelo após rever o lance no vídeo. O chileno justificou o cartão vermelho como "jogo brusco grave por dar uma pancada na altura da canela, provocando uma lesão no rival". O lateral-esquerdo foi enquadrado unidade disciplinar da Conmebol no artigo 14.1, inciso b.

Fluminense e Argentinos Juniors empataram por 1 a 1, em Buenos Aires, no jogo de ida das oitavas de final. A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor não terá Marcelo, enquanto os argentinos não terão o goleiro Martín Arias, também expulso.