Defensor lesionado por Marcelo agradece às mensagens de brasileiros: 'Estou bem'

Rio - O lateral-direito Luciano Sánchez, jogador do Argentinos Juniors que sofreu uma lesão séria no joelho esquerdo após dividida com Marcelo, agradeceu às mensagens desejando sua pronta recuperação. Em entrevista ao "ge", o defensor argentino afirmou que está bem, e que logo estará de volta em ação.

"Chegaram muitas mensagens para mim, em todos os idiomas. Sei que são todas com as melhores energias. E daí do Brasil me enviaram um montão de mensagens também. Agradeço a todos pela preocupação. Estou bem, fazendo repouso, podem ficar tranquilos. Só quero agradecer porque ninguém me conhece e sem precisar, sem me conhecerem, me deixaram mensagens com vários desejos. Isso para mim é muitíssimo", afirmou Sánchez.

Luciano Sánchez sofreu uma luxação no joelho esquerdo e passará por cirurgia de reconstrução dos ligamentos do local daqui a três semanas. Ele deve ficar longe dos gramados por 10 a 12 meses. Apesar disso, o argentino evita lamentar a lesão.

"Foi um mau momento, mas são coisas que acontecem e temos que pensar no que vem pela frente, que é a recuperação", concluiu.

O lance aconteceu aos 10 minutos do segundo tempo do empate por 1x1 entre Fluminense e Argentinos Juniors, válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Marcelo driblou o lateral-direito e, em um lance acidental, pisou e quebrou a perna de Sánchez. Após lesionar o companheiro de posição, o lateral-esquerdo entrou em desespero e começou a chorar, e, depois de revisão no VAR, ele foi expulso.