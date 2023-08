Jhon Arias projeta 'jogo difícil' contra Palmeiras e aposta em fator casa

Rio - Após arrancar o empate contra o Argentinos Juniors por 1 a 1, na última terça-feira (1), em Buenos Aires, o Fluminense reencontra a torcida neste sábado (5), às 21h (de Brasília), diante do Palmeiras, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Jhon Arias projeta um confronto difícil contra um adversário direto pelo G-4, mas aposta na força tricolor em casa.

"Será um jogo muito difícil. Sabemos que o Palmeiras é um time muito qualificado, um rival direto nesta briga pelas primeiras posições da tabela. Sabemos que será um jogo que exigirá muito e nos preparamos com toda essa responsabilidade. Estaremos diante da nossa torcida, em nossa casa. Esperamos fazer um bom jogo e conseguir a vitória", disse o camisa 21.

O Fluminense é um dos melhores mandantes do Brasileirão. Ao todo, foram nove jogos diante da própria torcida, seis vitórias e três empates. No Maracanã, foram oito jogos, seis vitórias e dois empates (o Flu jogou uma partida no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e empatou contra o Atlético-MG). O Palmeiras, por sua vez, é o quarto melhor visitante e sofreu apenas uma derrota longe de casa.

No último encontro com a torcida, o Fluminense venceu o Santos por 1 a 0, com gol de Cano e assistência de Arias. Após o jogo contra o Palmeiras, o Time de Guerreiros volta ao Maracanã na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Argentinos Juniors, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores.