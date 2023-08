Fluminense mantém invencibilidade no Maracanã, vence Palmeiras e volta ao G-4

Rio - Antes do compromisso pela Libertadores, o Fluminense deu mais ânimo e motivos para a torcida acreditar na classificação às quartas de final. O Time de Guerreiros venceu o Palmeiras por 2 a 1, neste sábado (5), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e retornou ao G-4. Jhon Arias e John Kennedy marcaram para os tricolores, enquanto Gustavo Gómez descontou para os palmeirenses.

Com o resultado, o Fluminense subiu para o terceiro lugar com 31 pontos e ultrapassou o Palmeiras, que caiu para quarto, com a mesma pontuação. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Argentinos Juniors, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na ida, a partida terminou empatada por 1 a 1.

O JOGO

Desde o primeiro minuto, Fluminense e Palmeiras protagonizaram uma partida amarrada e disputada. Nos primeiros cinco minutos de jogo, a bola ficou parada por quatro por conta de divididas ríspidas - em uma delas o zagueiro palmeirense Gustavo Gómez ficou sangrando e precisou de atendimento médico.

Com a bola rolando, o Fluminense começou impondo o seu ritmo e criando as primeiras oportunidades. Em uma noite inspirada, Jhon Arias comandou o ataque tricolor e criou a jogada que terminou em pênalti sofrido por John Kennedy. O camisa 21 converteu como manda o manual e sem deixar Weverton sair na foto.

Em desvantagem, o Palmeiras tentou se impor. O time comandado por Abel Ferreira levou vantagem física no meio-campo, encontrou espaços e empurrou o Fluminense contra a própria defesa. Apesar da pressão e dificuldade imposta ao time de Diniz, o ferrolho tricolor assegurou a vantagem no intervalo.

Na etapa final, o panorama foi semelhante do primeiro tempo. O Fluminense encontrou espaços no contra-ataque e chegou a assustar duas vezes com Samuel Xavier e Cano, mas a bola se recusava a entrar. Mas numa terceira escapada, John Kennedy aproveitou o rebote de Weverton e ampliou o placar.

Apesar da desvantagem, o Palmeiras não desistiu e tentou buscar o resultado. Mesmo com uma atuação sem inspiração, o atual campeão brasileiro chegou duas vezes com perigo, mas parou em Fábio. O goleiro tricolor defendeu bola até sem querer, quando em uma ocasião o chute de Vanderlan desviou em David Braz na pequena área. No fim, o Alviverde ficou em vantagem numérica com a expulsão de Lelê e chegou a diminuir com Gustavo Gómez no último minuto, mas era tarde demais para reagir.

FLUMINENSE 2 X 1 PALMEIRAS

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Thiaggo Americano Labes e Victor Hugo Imazu dos Santos

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), David Braz, Marlon (Felipe Melo) e Marcelo; Martinelli, Daniel (Ganso) e Leo Fernández (Lima); Arias, John Kennedy (Lelê) e Cano. Técnico: Fernando Diniz

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Jailson (Gabriel Menino), Richard Rios e Luís Guilherme (Artur); John John, Endrick (Rony) e Breno Lopes (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

Cartões amarelos: John Kennedy, Lima, Martinelli, Lelê e Felipe Melo (FLU); Vanderlan e Weverton (PAL)

Cartão vermelho: Lelê (FLU)

Gols: Jhon Arias, aos 14' do 1ºT (1-0); John Kennedy, aos 13' do 2ºT (2-0); Gustavo Gómez, aos 50' do 2ºT (2-1)