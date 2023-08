John Kennedy celebra fim do jejum no Maracanã: 'Sensação inexplicável'

Rio - John Kennedy voltou a sentir o gostinho de comemorar um gol no maior palco do futebol brasileiro. O camisa 9 marcou na vitória do Fluminense sobre o Palmeiras por 2 a 1, neste sábado (5), no Maracanã, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrou um jejum de um ano e dez meses. O jogador, de 21 anos, não escondeu a felicidade após a partida e enalteceu o técnico Fernando Diniz.

"Ele (Fernando Diniz) conversou bastante comigo durante a semana para ficar tranquilo que eu ia ter minha oportunidade. Hoje tive minha oportunidade, aproveitei, joguei bem e fiz gol no Maracanã. Não fazia isso há muito tempo, uma sensação inexplicável. Muito feliz. A torcida tem um carinho muito grande por mim e eu tenho que retribuir", disse o camisa 9 tricolor.

O último gol de John Kennedy no Maracanã foi na vitória sobre o Flamengo por 3 a 1, em outubro de 2021, em jogo válido pelo segundo turno do Brasileirão. Naquela ocasião, o jovem marcou duas vezes. No ano passado, sofreu com lesões após a Copa São Paulo, perdeu espaço no profissional e foi emprestado no início desta temporada para a Ferroviária-SP.

John Kennedy retornou para o Fluminense no Paulistão com a camisa da Ferroviária. Ele marcou três gols em 21 jogos e não balançava a rede desde o dia 29 de abril, quando marcou na derrota por 4 a 2 diante do Fortaleza, no Castelão, pelo Brasileirão. Ele chegou a ser preterido por Lelê, mas voltou a receber chances e começou como titular contra o Palmeiras.

Após vencer o Palmeiras e subir para o terceiro lugar no Brasileirão, o Fluminense vira a chave e foca na Libertadores. O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira (8), à 19h (de Brasília), contra o Argentinos Juniors, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1, em Buenos Aires.