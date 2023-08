Fluminense terá quatro desfalques na próxima rodada do Brasileirão

Rio - O técnico Fernando Diniz terá quatro problemas para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador não poderá contar com o zagueiro Felipe Melo, o meia Lima e os atacantes John Kennedy e Lelê, que terão que cumprir suspensão automática contra o Grêmio, no domingo (13), em Porto Alegre.

Felipe Melo, Lima e John Kennedy estavam pendurados e receberam cartão amarelo contra o Palmeiras. Já Lelê foi expulso após receber o segundo cartão amarelo por conta de uma confusão com o goleiro Weverton, nos minutos finais da partida deste sábado (5), no Maracanã.

Entre os desfalques, apenas Felipe Melo e Lima são titulares. Em virtude do jogo de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Argentinos Juniors na próxima terça (8), o técnico Fernando Diniz optou por um time misto e, por isso, John Kennedy iniciou o jogo. Felipe Melo, Lima e Lelê entraram no segundo tempo.

Além dos desfalques por suspensão, o zagueiro Marlon e o lateral-direito Samuel Xavier deixaram o campo contra o Palmeiras com dores e iniciaram tratamento de recuperação com gelo ainda no banco de reservas. Os jogadores ficarão em observação, mas inicialmente não parecem preocupar o Fluminense.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Fluminense subiu para o terceiro lugar e voltou ao G-4 do Brasileirão. O Time de Guerreiros volta a campo na próxima terça-feira (8), às 19h (de Brasília), contra o Argentinos Juniors, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na partida de ida, as equipes empataram por 1 a 1, em Buenos Aires.