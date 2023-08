Fluminense se impõe no Maracanã e aumenta esperança para Libertadores

Rio - Um dos melhores mandantes do Brasileirão, o Fluminense fez valer o fator casa contra o Palmeiras, neste sábado (5), e levantou a moral para o jogo decisivo contra o Argentinos Juniors, pela Libertadores. A vitória sobre o atual campeão brasileiro comprovou a força tricolor no Maracanã e deu mais motivos para a torcida acreditar na classificação às quartas de final.

Com a vitória sobre o Palmeiras, o Fluminense chegou a 20 jogos de invencibilidade no Maracanã (o São Paulo ainda pode ultrapassar). Em 23 jogos no estádio no ano, o Tricolor foi derrotado apenas uma vez: diante do Botafogo, no Campeonato Carioca. Nas últimas 20 partidas, foram 15 vitórias e cinco empates. Nos últimos quatro jogos, foram três vitórias e um empate (contra o Flamengo).

"A gente se sente muito à vontade jogando aqui no Maracanã com a torcida. Hoje tinham mais de 31 mil pessoas em um jogo às 21h, outra coisa que não entendemos, já que não teremos 72 horas de descanso para uma partida decisiva para a Libertadores", disse o técnico Fernando Diniz na entrevista coletiva após a vitória sobre o Palmeiras.

A vitória sobre o Palmeiras rendeu ao Fluminense o posto de segundo melhor mandante do Brasileirão. Em dez jogos, foram sete vitórias, três empates, 15 gols marcados e cinco sofridos. Das dez partidas com o mando de campo, nove foram realizadas no Maracanã, com sete vitórias e dois empates. O Flu mandou uma partida no Raulino de Oliveira e empatou com o Atlético-MG.

O Fluminense retorna ao Maracanã na próxima terça-feira (8) para enfrentar o Argentinos Juniors, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Na competição, foram três jogos na fase de grupos, com duas vitórias, um empate, sete gols marcados e dois sofridos. O Flu teve a terceira melhor média de público da competição na fase de grupos, superando os 55 mil torcedores por jogo.