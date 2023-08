Fluminense faz oferta, e Fábio deve permanecer em 2024

Rio - Em grande fase no Fluminense, o goleiro Fábio, de 42 anos, recebeu uma proposta para renovar seu contrato por mais uma temporada. A tendência é que o jogador continue no Tricolor e amplie o seu vínculo até o fim de 2024. As informações são do portal "GE".

Fábio chegou ao Fluminense no ano passado e desde então se firmou como titular. Nesta temporada, o goleiro vem sendo um dos principais destaques, principalmente, após a oscilação da equipe de Fernando Diniz a partir de maio.

O veterano recebeu uma sondagem do Cruzeiro, clube no qual é ídolo e atuou de 2005 a 2021, porém, a tendência é que o goleiro continue no Fluminense. O arqueiro foi muito exaltado por Fernando Diniz após a vitória sobre o Palmeiras no sábado.

Na atual temporada, Fábio entrou em campo em 42 jogos pelo clube carioca. O goleiro conquistou até o momento dois títulos pelo Fluminense: os dois Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.