Bastidores do Fluminense mostram motivação de Felipe Melo aos jogadores: 'Não desistir do Brasileiro'

Rio - O Fluminense publicou, nesta segunda-feira, 7, os bastidores da vitória sobre o Palmeiras , válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. No vídeo, é possível ver que Felipe Melo motiva o grupo antes do jogo e dá um recado: não desistir da competição.

"Ganhar para (subir para) a segunda colocação, rapaziada. É não desistir do Campeonato Brasileiro, não, po***. Confronto direto, é uma final de campeonato, poderia ser uma final de Libertadores", disse Felipe Melo.

Com o resultado, o Fluminense subiu para a terceira colocação e chegou aos 31 pontos. A pontuação é a mesma do Flamengo, que é o vice-líder, mas também a do Palmeiras e a do Red Bull Bragantino, quarto e quinto colocado, respectivamente. O líder, Botafogo, tem 44.

Agora, o Fluminense volta as atenções para a Libertadores. O Tricolor retorna a campo já nesta terça-feira, às 19h, para enfrentar o Argentino Juniors no Maracanã. Na partida de ida, em Buenos Aires, as duas equipes empataram em 1 a 1. Portanto, quem vencer no tempo regulamentar avança às quartas de final. Qualquer novo empate forçará a decisão por pênaltis.

"Hoje, a gente provou o que o Diniz fala sempre. A gente é um grupo forte, em que todo mundo pode ser titular. Então, eu estou muito orgulhoso. Agora é descansar realmente. Trabalhar amanhã (domingo) e na segunda-feira, porque na terça-feira a gente vai em busca do nosso sonho mor, sonho maior, que é a nossa Libertadores. Então, vamos fazer de tudo", disse Felipe Melo no vestiário após a partida.

"Não tenho dúvida que o Maracanã vai estar cheio para car***. Hoje, o torcedor deu mais uma prova de que ele confia na gente. Num dia como hoje, em outros momentos, o torcedor não viria. Então, ele fez a parte dele, ele está conosco. Então, vamos correr para car*** na terça-feira para trazer essa classificação", completou.