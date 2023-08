No STJD, Fernando Diniz, do Fluminense, se livra de suspensão por 3 votos a 2

poderá contar com Fernando Diniz na partida de domingo, às 16h contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o treinador pegou apenas um jogo de suspensão, já cumprido, pela

O Fluminense, pelo Brasileirão. Julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o treinador pegou apenas um jogo de suspensão, já cumprido, pela expulsão por reclamação no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG , em 21 de junho.

Mas o Tricolor esteve muito perto de ficar sem Diniz. Os auditores do STJD ficaram divididos em relação ao tamanho da punição, e a votação terminou com 3 votos pela suspensão de um jogo, contra dois votos que pediam mais partidas.



o treinador participou do julgamento por chamada de vídeo. Ele se defendeu da acusação de que se recusou a sair de campo após a expulsão, afirmando que só queria saber do árbitro Ramon Abatti Abel o motivo do primeiro cartão amarelo.

Como treinou a equipe para o duelo decisivo de terça-feira (8) contra o Argentinos Juniors , pela volta das oitavas de final da Libertadores,.

Fernando Diniz ainda argumentou que foi uma injustiça e falta de critério, levando em consideração as reclamações vindas do banco do Atlético-MG, sem cartão amarelo.



Na ocasião, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, o que o já deixaria suspenso. Inconformado, foi tirar satisfações e recebeu o vermelho diretamente, ficando fora de dois jogos do Fluminense, contra Bahia e São Paulo.